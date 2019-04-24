FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 207'si yükseldi, 116'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8630 liradan, avro 6,5770 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 artışla 96.406,57 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 453,80 puan değer kazandı. Pazartesi günü 95.952,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 131,35 puan ve yüzde 0,14 azalışla 95.821,42 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.821,42 puanı, en yüksek 96.464,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 207'si yükseldi, 116'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve Galatasaray oldu.

- Altının onsu 1.273,42 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,05, bileşik getirisi yüzde 22,16 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1214, sterlin/dolar paritesi 1,2940, dolar/yen paritesi 111,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8630 liradan, avro 6,5770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.273,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,36 dolardan işlem görüyor.

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyorEnerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor
Rekortmen uçak Onur Air filosunda Rekortmen uçak Onur Air filosunda 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domateste 'tuta' tehdidi

Domateste 'tuta' tehdidi

Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor

Enerjinin liderleri İstanbul’da bir araya geliyor

Rekortmen uçak Onur Air filosunda 

Rekortmen uçak Onur Air filosunda 

KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi yüzde 42 artışla 59.9 milyar liraya ulaştı

TÜBİSAD: E-ticaret hacmi yüzde 42 artışla 59.9 milyar liraya ulaştı

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.