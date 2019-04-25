FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 120'si yükseldi, 218'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8970 liradan, avro 6,5790 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 95.745,11 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 397,06 puan değer kaybetti. Dün, 96.142,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 208,88 puan ve yüzde 0,22 artışla 96.351,05 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.547,77 puanı, en yüksek 96.457,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 120'si yükseldi, 218'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank ve Vestel Elektronik oldu.

- Altının onsu 1.277,29 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1137, sterlin/dolar paritesi 1,2878, dolar/yen paritesi 111,89 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8970 liradan, avro 6,5790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.277,29 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,29 dolardan işlem görüyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Salihli'de 'beyaz altın' pamuk yeniden gözdeSalihli'de 'beyaz altın' pamuk yeniden gözde
Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü, ihracat için Polonya’daBebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü, ihracat için Polonya’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Doların gözü bu haberde!

Doların gözü bu haberde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salihli'de 'beyaz altın' pamuk yeniden gözde

Salihli'de 'beyaz altın' pamuk yeniden gözde

Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü, ihracat için Polonya’da

Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü, ihracat için Polonya’da

Emlak Yönetim Genel Müdürlüğü’ne Ayhan Karaca getirildi

Emlak Yönetim Genel Müdürlüğü’ne Ayhan Karaca getirildi

Adana'da turfanda patates hasadı

Adana'da turfanda patates hasadı

Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü

Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü

Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek

Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.