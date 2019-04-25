Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 95.745,11 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 397,06 puan değer kaybetti. Dün, 96.142,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 208,88 puan ve yüzde 0,22 artışla 96.351,05 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.547,77 puanı, en yüksek 96.457,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 120'si yükseldi, 218'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank ve Vestel Elektronik oldu.

- Altının onsu 1.277,29 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1137, sterlin/dolar paritesi 1,2878, dolar/yen paritesi 111,89 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8970 liradan, avro 6,5790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.277,29 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,29 dolardan işlem görüyor.

