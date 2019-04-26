Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 azalışla 94.380,40 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 118,14 puan değer kaybetti. Dün, 94.498,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 388,27 puan ve yüzde 0,41 artışla 94.886,81 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.222,96 puanı, en yüksek 94.932,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 171'i yükseldi, 171'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Vestel Elektronik, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.280,38 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1139, sterlin/dolar paritesi 1,2905, dolar/yen paritesi 111,73 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9340 liradan, avro 6,6130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.280,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,95 dolardan işlem görüyor.

