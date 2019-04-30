FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 193'ü yükseldi, 144'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9550 liradan, avro 6,6800 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,01 artışla 95.490,07 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 954,97 puan değer kazandı. Dün, 94.535,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 200,95 puan ve yüzde 0,21 artışla 94.736,05 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.736,05 puanı, en yüksek 95.648,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,48 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 193'ü yükseldi, 144'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Galatasaray, Türk Hava Yolları, Akbank ve İş Bankası (C) ve oldu.

- Altının onsu 1.284,94 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1211, sterlin/dolar paritesi 1,2993, dolar/yen paritesi 111,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9550 liradan, avro 6,6800 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.284,94 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,56 dolardan işlem görüyor.

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