Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,43 azalışla 95.003,52 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 412,05 puan değer kaybetti. Salı günü 95.415,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 314,23 puan ve yüzde 0,33 artışla 95.729,80 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.712,08 puanı, en yüksek 96.050,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 111'i yükseldi, 235'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Galatasaray, ASELSAN ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.271,79 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1203, sterlin/dolar paritesi 1,3052, dolar/yen paritesi 111,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9680 liradan, avro 6,6960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.271,79 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,86 dolardan işlem görüyor.

