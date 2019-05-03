Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 azalışla 93.822,40 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 356,97 puan değer kaybetti. Dün 94.179,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 66,05 puan ve yüzde 0,07 artışla 94.245,42 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.475,69 puanı, en yüksek 94.395,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,77, sanayi endeksi ise yüzde 0,71 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 136'sı yükseldi, 203'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Galatasaray, Akbank ve Aselsan oldu.

- Altının onsu 1.270,00 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1152, sterlin/dolar paritesi 1,2994, dolar/yen paritesi 111,48 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9710 liradan, avro 6,6670 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.270,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,06 dolardan işlem görüyor.

