Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,56 azalışla 88.861,93 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.410,26 puan değer kaybetti. Dün, 90.272,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 40,30 puan ve yüzde 0,04 artışla 90.312,49 puandan başladı. Endeks, en düşük 88.730,95 puanı, en yüksek 90.696,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 1,14, sanayi endeksi yüzde 1,65, teknoloji endeksi yüzde 2,99 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 69'u yükseldi, 306'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası,ASELSAN, Petkim ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.284,48 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,58, bileşik getirisi yüzde 26,09 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1195, sterlin/dolar paritesi 1,3001, dolar/yen paritesi 109,76 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2120 liradan, avro 6,9670 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.284,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,71 dolardan işlem görüyor.

