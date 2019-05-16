Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 artışla 88.191,15 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 810,73 puan değer kazandı. Dün 87.380,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 284,08 puan ve yüzde 0,33 artışla 87.664,50 puandan başladı. Endeks, en düşük 87.664,50 puanı, en yüksek 88.530,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 248'i yükseldi, 92'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, Akbank ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.294,61 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1209, sterlin/dolar paritesi 1,2827, dolar/yen paritesi 109,64 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0070 liradan, avro 6,7460 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.294,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,17 dolardan işlem görüyor.

