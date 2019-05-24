Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 85.743,13 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.146,98 puan değer kazandı. Dün 84.596,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 393,07 puan ve yüzde 0,46 artışla 84.989,23 puandan başladı. Endeks, en düşük 84.985,93 puanı, en yüksek 85.769,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,11, teknoloji endeksi yüzde 1,56, hizmetler endeksi yüzde 0,27, sanayi endeksi de yüzde 0,99 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 273'ü yükseldi, 91'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Halkbank ve Koza Anadolu Metal oldu.

- Altının onsu 1.281,47 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1193, sterlin/dolar paritesi 1,2711, dolar/yen paritesi 109,68 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0840 liradan, avro 6,8100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.281,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,52 dolardan işlem görüyor.

