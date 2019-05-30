FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 313'ü yükseldi, 59'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9070 liradan, avro 6,5910 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,03 artışla 88.955,12 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.768,82 puan değer kazandı. Dün, 87.186,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 845,88 puan ve yüzde 0,97 artışla 88.032,19 puandan başladı. Endeks, en düşük 88.032,19 puanı, en yüksek 89.209,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,54, hizmetler endeksi yüzde 1,85, sanayi endeksi yüzde 1,26, teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 313'ü yükseldi, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Petkim ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.276,54 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,07, bileşik getirisi yüzde 25,51 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi 109,69 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9070 liradan, avro 6,5910 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.276,54 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,62 dolardan işlem görüyor.

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