FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 181'i yükseldi, 172'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7860 liradan, avro 6,5530 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,39 azalışla 93.738,56 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 364,51 puan değer kaybetti. Dün 94.103,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 236,46 puan ve yüzde 0,25 artışla 94.339,53 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.664,42 puanı, en yüksek 94.589,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 181'i yükseldi, 172'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

- Altının onsu 1.322,31 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,52, bileşik getirisi yüzde 22,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1319, sterlin/dolar paritesi 1,2709, dolar/yen paritesi 108,69 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7860 liradan, avro 6,5530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.322,31 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,81 dolardan işlem görüyor.

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