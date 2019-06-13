FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 13:20 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 85'i yükseldi, 288'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8470 liradan, avro 6,6140 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,57 azalışla 91.149,94 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.455,90 puan değer kaybetti. Dün 92.605,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 432,98 puan ve yüzde 0,47 azalışla 92.172,86 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.097,06 puanı, en yüksek 92.172,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 2,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 85'i yükseldi, 2887i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının onsu 1.337,28 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,37, bileşik getirisi yüzde 22,51 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1289, sterlin/dolar paritesi 1,2669, dolar/yen paritesi 108,44 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8470 liradan, avro 6,6140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.337,28 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,40 dolardan işlem görüyor.

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indiKüresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi
“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Taksit süreleri değişti!

Taksit süreleri değişti!

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.