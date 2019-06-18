FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 253'ü yükseldi, 79'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8400 liradan, avro 6,5350 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,45 artışla 93.587,82 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.338,02 puan değer kazandı. Dün 92.249,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,91 puan ve yüzde 0,06 artışla 92.309,71 puandan başladı. Endeks, en düşük 92.083,04 puanı, en yüksek 93.654,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 1,38, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,61 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 253'ü yükseldi, 79'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji, Petkim ve Vestel Elektronik oldu.

- Altının onsu 1.346,33 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,97, bileşik getirisi yüzde 22,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1183, sterlin/dolar paritesi 1,2524, dolar/yen paritesi 108,28 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8400 liradan, avro 6,5350 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.346,33 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,64 dolardan işlem görüyor.

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