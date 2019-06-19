FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i yükseldi, 225'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8680 liradan, avro 6,5770 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 azalışla 93.771,49 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 447,21 puan değer kaybetti. Dün 94.218,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 212,17 puan ve yüzde 0,23 azalışla 94.006,52 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.317,07 puanı, en yüksek 94.774,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i yükseldi, 225'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Vestel Elektronik ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.342,43 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,89, bileşik getirisi yüzde 21,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1204, sterlin/dolar paritesi 1,2573, dolar/yen paritesi 108,41 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8680 liradan, avro 6,5770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.342,43 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,80 dolardan işlem görüyor.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılarKilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar
Antalya projesine 23 ülkeden ilgiAntalya projesine 23 ülkeden ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

105 milyon liraya satılık ada

105 milyon liraya satılık ada

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Piyasaların gözü bu akşamda

Piyasaların gözü bu akşamda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz"

"Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz"

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Antalya projesine 23 ülkeden ilgi

Antalya projesine 23 ülkeden ilgi

15 kişiyle başladığı işte siparişlere yetişemiyor

15 kişiyle başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Bursaray’da yolcu rekoru kırıldı

Bursaray’da yolcu rekoru kırıldı

TÜİK - Türkiye’nin SGP’si AB ortalamasının yüzde 35 altında

TÜİK - Türkiye’nin SGP’si AB ortalamasının yüzde 35 altında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.