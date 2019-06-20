Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,78 artışla 95.922,40 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.678,34 puan değer kazandı. Dün 94.244,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 982,64 puan ve yüzde 1,04 artışla 95.226,70 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.929,39 puanı, en yüksek 95.954,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,61, hizmetler endeksi yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 0,89 ve teknoloji endeksi yüzde 2,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 307'si yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, VakıfBank ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.382,71 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,81, bileşik getirisi yüzde 20,79 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1304, sterlin/dolar paritesi 1,2718, dolar/yen paritesi 107,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7380 liradan, avro 6,4970 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.382,71 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,34 dolardan işlem görüyor.

