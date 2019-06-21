Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 azalışla 93.742,28 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 415,41 puan değer kaybetti. Dün 94.157,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 124,06 puan ve yüzde 0,13 azalışla 94.033,63 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.537,55 puanı, en yüksek 94.377,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 144'ü yükseldi, 183'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Vestel Elektronik ve ASELSAN oldu.

- Altının onsu 1.388,47 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,07, bileşik getirisi yüzde 19,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1298, sterlin/dolar paritesi 1,2657, dolar/yen paritesi 107,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8030 liradan, avro 6,5590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.388,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,15 dolardan işlem görüyor.

