FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 289'u yükseldi, 67'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7630 liradan, avro 6,5690 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.283,03 puan değer kazandı. Cuma günü, 94.022,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 2.017,22 puan ve yüzde 2,15 artışla 96.039,50 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.174,30 puanı, en yüksek 96.211,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 1,12, teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 289'u yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.406,40 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,86, bileşik getirisi yüzde 18,66 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1392, sterlin/dolar paritesi 1,2755, dolar/yen paritesi 107,34 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7630 liradan, avro 6,5690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.406,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,16 dolardan işlem görüyor.

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp... 2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...
Dünyaca ünlü isimlerin tatil rotası TürkiyeDünyaca ünlü isimlerin tatil rotası Türkiye
Odeon'un ilk dev uçağı Moskova'dan geldiOdeon'un ilk dev uçağı Moskova'dan geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü isimlerin tatil rotası Türkiye

Dünyaca ünlü isimlerin tatil rotası Türkiye

Odeon'un ilk dev uçağı Moskova'dan geldi

Odeon'un ilk dev uçağı Moskova'dan geldi

 Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 25. yılını kutladı

 Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 25. yılını kutladı

EİB/Eskinazi: Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı

EİB/Eskinazi: Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı

Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı

Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı

Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.