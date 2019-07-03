FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 147'si yükseldi, 208'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6380 liradan, avro 6,3660 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 99.794,97 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 406,01 puan değer kaybetti. Dün, 100.200,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 251,81 puan ve yüzde 0,25 artışla 100.452,79 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.460,21 puanı, en yüksek 100.500,83 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 147'si yükseldi, 208'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ICBC Turkey Bank, Petkim ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.425,16 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,34, bileşik getirisi yüzde 19,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1286, sterlin/dolar paritesi 1,2569, dolar/yen paritesi 107,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6380 liradan, avro 6,3660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.425,16 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,33 dolardan işlem görüyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Silifke’de böğürtlen hasadı başladıSilifke’de böğürtlen hasadı başladı
Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladıCeylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Başkasının borcunu ödeyebilirsiniz

Başkasının borcunu ödeyebilirsiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Enflasyondaki düşüşün sebebi baz etkisi ve talep daralması”

“Enflasyondaki düşüşün sebebi baz etkisi ve talep daralması”

Silifke’de böğürtlen hasadı başladı

Silifke’de böğürtlen hasadı başladı

Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladı

Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladı

Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)

Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.