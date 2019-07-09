Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 azalışla 97.780,99 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 914,45 puan değer kaybetti. Dün 98.695,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,37 puan ve yüzde 0,03 artışla 98.724,81 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.635,20 puanı, en yüksek 99.115,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,46, teknoloji endeksi yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 0,89 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 98'i yükseldi, 256'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve VakıfBank oldu.

- Altının onsu 1.388,47 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.15 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,33, bileşik getirisi yüzde 19,17 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1206, sterlin/dolar paritesi 1,2466, dolar/yen paritesi 108,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7190 liradan, avro 6,4130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.388,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,83 dolardan işlem görüyor.

