Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 artışla 97.099,84 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 288,62 puan değer kazandı. Dün 96.811,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,41 puan ve yüzde 0,03 artışla 96.840,62 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.270,98 puanı, en yüksek 97.235,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 136'sı yükseldi, 199'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.395,87 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.15 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,37, bileşik getirisi yüzde 19,21 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1221, sterlin/dolar paritesi 1,2486, dolar/yen paritesi 108,89 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7460 liradan, avro 6,4510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.395,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,65 dolardan işlem görüyor.

