Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,37 artışla 99.373,74 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.345,26 puan değer kazandı. Dün 98.028,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 393,14 puan ve yüzde 0,40 artışla 98.421,63 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.039,45 puanı, en yüksek 99.379,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,31, teknoloji endeksi yüzde 3,72, sanayi endeksi yüzde 1,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 301'i yükseldi, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Halkbank ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.401,59 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,95, bileşik getirisi yüzde 18,76 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1216, sterlin/dolar paritesi 1,2399, dolar/yen paritesi 108,26 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6970 liradan, avro 6,3930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.401,59 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,06 dolardan işlem görüyor.

