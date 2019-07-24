FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 113'ü yükseldi, 237'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7240 liradan, avro 6,3810 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 azalışla 102.166,81 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 389,34 puan değer kaybetti. Dün 102.556,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 253,60 puan ve yüzde 0,25 artışla 102.809,75 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.769,15 puanı, en yüksek 102.871,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 113'ü yükseldi, 237'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.426,36 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,22, bileşik getirisi yüzde 17,96 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,2473, dolar/yen paritesi 108,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7240 liradan, avro 6,3810 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.426,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,98 dolardan işlem görüyor.

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