FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 189'u yükseldi, 134'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7040 liradan, avro 6,3580 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 azalışla 103.395,30 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 61,96 puan değer kaybetti. Dün 103.457,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 219,00 puan ve yüzde 0,21 artışla 103.676,26 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.264,66 puanı, en yüksek 103.779,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 189'u yükseldi, 134'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Halkbank ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.426,17 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi 1,2483, dolar/yen paritesi 108,09 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7040 liradan, avro 6,3580 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.426,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,80 dolardan işlem görüyor.

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