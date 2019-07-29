Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,09 azalışla 102.748,91 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 88,28 puan değer kaybetti. Cuma günü 102.837,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 309,56 puan ve yüzde 0,30 artışla 103.146,74 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.524,14 puanı, en yüksek 103.264,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,08 ve teknoloji endeksi yüzde 2,19 değer kazandı. Sanayi endeksi ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 234'ü yükseldi, 114'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.418,74 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,48, bileşik getirisi yüzde 16,28 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1125, sterlin/dolar paritesi 1,2331, dolar/yen paritesi 108,63 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6450 liradan, avro 6,2820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.418,74 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,31 dolardan işlem görüyor.

