FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 189'u yükseldi, 152'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5770 liradan, avro 6,2230 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 azalışla 103.114,42 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 258,65 puan değer kaybetti. Dün 103.373,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 146,21 puan ve yüzde 0,14 artışla 103.519,28 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.928,88 puanı, en yüksek 103.552,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 189'u yükseldi, 152'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Arçelik ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.428,41 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,40, bileşik getirisi yüzde 15,99 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1151, sterlin/dolar paritesi 1,2182, dolar/yen paritesi 108,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5770 liradan, avro 6,2230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.428,41 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,45 dolardan işlem görüyor.

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