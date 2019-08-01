Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 azalışla 101.815,59 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 266,90 puan değer kaybetti. Dün 102.082,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 740,28 puan ve yüzde 0,73 azalışla 101.342,20 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.093,04 puanı, en yüksek 101.872,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 171'i yükseldi, 180'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Aselsan oldu.

- Altının onsu 1.406,65 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1036, sterlin/dolar paritesi 1,2087, dolar/yen paritesi 109,09 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5800 liradan, avro 6,1650 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.406,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,53 dolardan işlem görüyor.

