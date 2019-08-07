FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 192'si yükseldi, 149'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, avro 6,1350 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 artışla 99.767,65 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 183,83 puan değer kazandı. Dün, 99.583,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 444,87 puan ve yüzde 0,45 artışla 100.028,69 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.461,13 puanı, en yüksek 100.177,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 2,38 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 192'si yükseldi, 149'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, ASELSAN ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.487,30 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1186, sterlin/dolar paritesi 1,2146, dolar/yen paritesi 106,27 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4820 liradan, avro 6,1350 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.487,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,66 dolardan işlem görüyor.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdiYENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi
YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdiYENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildi

Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı

YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi

YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi

YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.