Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 96.506,03 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 72,67 puan değer kaybetti. Dün, 96.578,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 620,35 puan ve yüzde 0,64 artışla 97.199,04 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.167,98 puanı, en yüksek 97.571,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 151'i yükseldi, 194'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Koza Anadolu Metal ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.509,05 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1084, sterlin/dolar paritesi 1,2157, dolar/yen paritesi 106,45 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5510 liradan, avro 6,1550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.509,05 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,25 dolardan işlem görüyor.

