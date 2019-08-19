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Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 244'ü yükseldi, 111'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5890 liradan, avro 6,2070 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,76 artışla 96.461,12 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 726,95 puan değer kazandı. Cuma günü, 95.734,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 767,18 puan ve yüzde 0,80 artışla 96.501,35 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.021,16 puanı, en yüksek 96.732,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 244'ü yükseldi, 111'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Koza Anadolu Metal ve Türk Telekom oldu.

- Altının onsu 1.498,81 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,03, bileşik getirisi yüzde 15,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1103, sterlin/dolar paritesi 1,2118, dolar/yen paritesi 106,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5890 liradan, avro 6,2070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.498,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,12 dolardan işlem görüyor.

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