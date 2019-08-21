Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 azalışla 95.713,21 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 318,63 puan değer kaybetti. Dün, 96.031,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 131,89 puan ve yüzde 0,14 artışla 96.163,73 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.372,57 puanı, en yüksek 96.453,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 3,49 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 159'u yükseldi, 191'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal ve Pegasus oldu.

- Altının onsu 1.500,53 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,2127, dolar/yen paritesi 106,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7220 liradan, avro 6,3530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.500,53 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,87 dolardan işlem görüyor.

