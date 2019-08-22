Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,84 azalışla 94.722,78 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 799,33 puan değer kaybetti. Dün, 95.522,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 208,22 puan ve yüzde 0,22 artışla 95.730,34 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.440,10 puanı, en yüksek 96.117,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,08, teknoloji endeksi yüzde 1,44, hizmetler endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 130'u yükseldi, 215'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Pegasus ve ASELSAN oldu.

- Altının onsu 1.497,80 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1082, sterlin/dolar paritesi 1,2131, dolar/yen paritesi 106,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7610 liradan, avro 6,3920 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.497,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,73 dolardan işlem görüyor.

