FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 164'ü yükseldi, 174'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8230 liradan, avro 6,4760 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,82 azalışla 96.351,34 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 797,70 puan değer kaybetti. Cuma günü, 97.149,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.500,10 puan ve yüzde 1,54 azalışla 95.648,94 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.648,94 puanı, en yüksek 96.507,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,65, sanayi endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 164'ü yükseldi, 174'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve İş Bankası (C) oldu.

- Altının onsu 1.530,01 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,38, bileşik getirisi yüzde 17,05 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1115, sterlin/dolar paritesi 1,2238, dolar/yen paritesi 105,82 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8230 liradan, avro 6,4760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.530,01 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,43 dolardan işlem görüyor.

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