FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 13:13 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 234'ü yükseldi, 108'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7680 liradan, avro 6,3720 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 artışla 100.990,78 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 385,79 puan değer kazandı. Dün, 100.604,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,29 puan ve yüzde 0,01 artışla 100.614,28 puandan başladı. Endeks, en düşük 100.336,23 puanı, en yüksek 101.019,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 234'ü yükseldi, 108'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Halkbank ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.494,76 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,03, bileşik getirisi yüzde 15,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1044, sterlin/dolar paritesi 1,2324, dolar/yen paritesi 107,33 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7680 liradan, avro 6,3720 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.494,76 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,05 dolardan işlem görüyor.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon liraVakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira
Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacakHilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Girdiği işte talebe yetişemiyor

Girdiği işte talebe yetişemiyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.