FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 251'i yükseldi, 110'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7860 liradan, avro 6,3790 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 artışla 101.757,60 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 544,70 puan değer kazandı. Dün 101.212,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 384,80 puan ve yüzde 0,38 artışla 101.597,70 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.352,81 puanı, en yüksek 101.990,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,18, teknoloji endeksi yüzde 1,78, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 251'i yükseldi, 110'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.492,53 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,19, bileşik getirisi yüzde 15,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1019, sterlin/dolar paritesi 1,2362, dolar/yen paritesi 107,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7860 liradan, avro 6,3790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.492,53 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,31 dolardan işlem görüyor.

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