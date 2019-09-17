FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 193'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7310 liradan, avro 6,3170 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,79 azalışla 101.780,78 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 808,93 puan değer kaybetti. Dün 102.589,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 69,05 puan ve yüzde 0,07 artışla 102.658,76 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.614,20 puanı, en yüksek 102.663,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,97 ve teknoloji endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 193'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.498,36 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1016, sterlin/dolar paritesi 1,2401, dolar/yen paritesi 108,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7310 liradan, avro 6,3170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.498,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,04 dolardan işlem görüyor.

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