FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 202'si yükseldi, 145'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6860 liradan, avro 6,2850 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 azalışla 101.202,66 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 244,73 puan değer kaybetti. Dün 101.447,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,26 puan ve yüzde 0,02 artışla 101.470,65 puandan başladı. Endeks, en düşük 100.600,31 puanı, en yüksek 101.504,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 202'si yükseldi, 145'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Pegasus ve Koza Anadolu Metal oldu.

- Altının onsu 1.502,66 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,57, bileşik getirisi yüzde 15,10 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1050, sterlin/dolar paritesi 1,2464, dolar/yen paritesi 108,21 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6860 liradan, avro 6,2850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.502,66 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,14 dolardan işlem görüyor.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttıİzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı
THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurduTHY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İBB personel alacak! İşte şartlar

İBB personel alacak! İşte şartlar

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

TÜİK

TÜİK

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.