Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 azalışla 101.202,66 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 244,73 puan değer kaybetti. Dün 101.447,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,26 puan ve yüzde 0,02 artışla 101.470,65 puandan başladı. Endeks, en düşük 100.600,31 puanı, en yüksek 101.504,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 202'si yükseldi, 145'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Pegasus ve Koza Anadolu Metal oldu.

- Altının onsu 1.502,66 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,57, bileşik getirisi yüzde 15,10 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1050, sterlin/dolar paritesi 1,2464, dolar/yen paritesi 108,21 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6860 liradan, avro 6,2850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.502,66 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,14 dolardan işlem görüyor.

