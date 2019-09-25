FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 200'ü yükseldi, 145'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6870 liradan, avro 6,2590 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,14 artışla 101.991,62 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 144,68 puan değer kazandı. Dün 101.846,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 151,12 puan ve yüzde 0,15 azalışla 101.695,82 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.555,56 puanı, en yüksek 102.006,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,56 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 200'ü yükseldi, 145'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Türk Telekom, Koza Anadolu Metal ve Adese Alışveriş Merkezleri oldu.

- Altının onsu 1.530,71 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,99, bileşik getirisi yüzde 14,48 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1001, sterlin/dolar paritesi 1,2439, dolar/yen paritesi 107,28 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6870 liradan, avro 6,2590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.530,71 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,13 dolardan işlem görüyor.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladıBTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı
Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyorIsparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

Gram ve çeyrek altında son durum

Gram ve çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor

Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor

Bakan Yardımcısı Nebati: Seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım

Bakan Yardımcısı Nebati: Seçimsizlik dönemini iyi değerlendirmemiz lazım

MB/Uysal: Kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülmeye başlanmıştır (2)

MB/Uysal: Kredi büyümelerinde ılımlı bir canlanma görülmeye başlanmıştır (2)

TBM / Duman: EYT için komisyonda üç farklı teklif var

TBM / Duman: EYT için komisyonda üç farklı teklif var

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.