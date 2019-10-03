FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 287'si yükseldi, 78'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6970 liradan, avro 6,2430 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 artışla 104.318,52 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 809,30 puan değer kazandı. Dün 103.509,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 375,52 puan ve yüzde 0,36 artışla 103.884,74 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.884,74 puanı, en yüksek 104.767,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,73 ve teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 287'si yükseldi, 78'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve ASELSAN oldu.

- Altının onsu 1.499,80 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,48, bileşik getirisi yüzde 13,93 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0948, sterlin/dolar paritesi 1,2283, dolar/yen paritesi 107,17 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6970 liradan, avro 6,2430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.499,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,93 dolardan işlem görüyor.

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