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Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 241'i yükseldi, 101'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7020 liradan, avro 6,2620 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artarak 103.293,40 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 509,08 puan değer kazandı. Dün,102.784,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 392,67 puan ve yüzde 0,38 artışla 103.177,00 puandan başladı.Endeks, günün ilk yarısında en düşük 102.823,91 puanı, en yüksek 103.875,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 241'i yükseldi, 101'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ICBC Turkey, Halkbank ve Akbank oldu.

- Altının onsu 1.509,33 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,30, bileşik getirisi yüzde 13,75 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0979, sterlin/dolar paritesi 1,2332, dolar/yen paritesi 106,77 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7020 liradan, avro 6,2620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.509,33 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,63 dolardan işlem görüyor.

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