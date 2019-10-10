FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 73'ü yükseldi, 309'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8830 liradan, avro 6,4990 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 azalarak 98.795,71 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 853,03 puan değer kaybetti. Dün,99.648,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 309,16 puan ve yüzde 0,31 artışla 99.957,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 98,554,89 puanı, en yüksek 100.259,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 73'ü yükseldi, 309'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve Halkbank oldu.

- Altının onsu 1.508,08 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,17, bileşik getirisi yüzde 14,67 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2256, dolar/yen paritesi 107,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8830 liradan, avro 6,4990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.508,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,30 dolardan işlem görüyor.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurduUzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu
Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştukEylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.