Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak 99.005,51 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 225,12 puan değer kazandı. Dün, 98.780,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 451,32 puan ve yüzde 0,46 değer kazancıyla 99.231,71 seviyesinden başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 98.775,58 puanı, en yüksek 99.385,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 1,20 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,05 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 278'i yükseldi, 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank ve ASELSAN oldu.

- Altının onsu 1.494,8 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,45, bileşik getirisi yüzde 14,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2525, dolar/yen paritesi 108,18 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8690 liradan, avro 6,4680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.494,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60 dolardan işlem görüyor.

