FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 13:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 42'si yükseldi, 349'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9170 liradan, avro 6,5340 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,70 azalarak 96.357,32 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.670,50 puan değer kaybetti. Cuma günü 99.027,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.048,24 puan ve yüzde 1,06 azalışla 97.979,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 96.226,40 puanı, en yüksek 98.074,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,90, sanayi endeksi yüzde 2,40, hizmetler endeksi yüzde 2,28 ve teknoloji endeksi yüzde 2,90 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 42'si yükseldi, 349'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, VakıfBank ve Tüpraş oldu.

- Altının onsu 1.494,58 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,21, bileşik getirisi yüzde 15,79 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1037, sterlin/dolar paritesi 1,2556, dolar/yen paritesi 108,15 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9170 liradan, avro 6,5340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.494,58 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,31 dolardan işlem görüyor.

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