FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 70'i yükseldi, 312'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9040 liradan, avro 6,5200 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 azalarak 93.794,52 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 1.463,09 puan değer kaybetti. Dün, 95.257,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.742,90 puan ve yüzde 1,83 azalışla 93.514,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 93.094,42 puanı, en yüksek 94.390,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 70'i yükseldi, 312'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Koza Anadolu Metal ve Tüpraş oldu.

- Altının onsu 1.481,50 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,63, bileşik getirisi yüzde 16,25 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1038, sterlin/dolar paritesi 1,2758, dolar/yen paritesi 108,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9040 liradan, avro 6,5200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.481,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,89 dolardan işlem görüyor.

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