FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 258'i yükseldi, 96'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,5040 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artarak 97.874,57 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 550,57 puan değer kazandı. Dün, 97.324,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 206,88 puan ve yüzde 0,21 artışla 97.530,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.267,97 puanı, en yüksek 98.080,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 258'i yükseldi, 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Koza Anadolu Metal ve İş Finansal Kiralama oldu.

- Altının onsu 1.488,19 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1144, sterlin/dolar paritesi 1,2932, dolar/yen paritesi 108,58 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,5040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.488,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,31 dolardan işlem görüyor.

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