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Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 13:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 303'ü yükseldi, 56'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7480 liradan, avro 6,4040 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artarak 100.880,80 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 1.095,64 puan değer kazandı. Dün, 99.785,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 662,07 puan ve yüzde 0,66 artışla 100.447,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.383,93 puanı, en yüksek 101.097,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 1,27, teknoloji endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 303'ü yükseldi, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve Petkim oldu.

- Altının onsu 1.488,84 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,19, bileşik getirisi yüzde 13,62 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1131, sterlin/dolar paritesi 1,2884, dolar/yen paritesi 108,67 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7480 liradan, avro 6,4040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.488,84 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,92 dolardan işlem görüyor.

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