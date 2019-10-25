FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 13:12 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 185'i yükseldi, 155'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, avro 6,4140 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalarak 100.221,49 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 124,16 puan değer kaybetti. Dün, 100.345,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 73,54 puan ve yüzde 0,07 azalışla 100.272,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.124,44 puanı, en yüksek 100.672,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 185'i yükseldi, 155'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Akbank ve Tüpraş oldu.

- Altının onsu 1.504,65 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,78, bileşik getirisi yüzde 13,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1115, sterlin/dolar paritesi 1,2838, dolar/yen paritesi 108,63 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, avro 6,4140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.504,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,70 dolardan işlem görüyor.

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