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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,53 değer kazanarak 102.410,30 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 185 bin 50 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 627,14 puan artışla 102.410,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 163,88 puan ve yüzde 0,16 artarak 102.033,23 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 334,53 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 102.203,88 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.886,87 puanı, en yüksek 102.884,67 puanı gören endeks, günü yüzde 0,53 artışla 102.410,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 633,39 puan ve yüzde 0,50 artarak 126.112,71 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 191'i prim yaptı, 169'u geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.291,92 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18,15 itibarıyla 1.291,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 185 bin 50 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,4620 lira, satışta 4,4799 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,4371 lira, satışta 4,4549 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,21'den, bileşik getirisi de yüzde 16,87'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 32 milyon 194 bin 48,18 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 624 milyon 419 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,41 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1771, sterlin/dolar paritesi 1,3476, dolar/yen paritesi de 110,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,31 dolardan işlem görüyor.

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