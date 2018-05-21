FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 18:39 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 0,15 değer kaybederek 102.257,65 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 188 bin 350 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 152,65 puan azalışla 102.257,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi haftaya 243,80 puan ve yüzde 0,24 azalarak 102.166,51 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 609,51 puan ve yüzde 0,60 değer kazanarak 103.019,81 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.893,13 puanı, en yüksek 103.317,88 puanı gören endeks, günü yüzde 0,15 azalışla 102.257,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kazandı, sanayi endeksi ise yatay kapandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 111,44 puan ve yüzde 0,09 azalarak 126.001,27 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 159'u prim yaptı, 193'ü geriledi.
Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Halkbank ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.288,89 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.288,89 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 188 bin 350 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5502 lira, satışta 4,5684 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,4620 lira, satışta 4,4799 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,22'den, bileşik getirisi de yüzde 16,88'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 40 milyon 740 bin 594,95 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 325 milyon 80 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,42 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1760, sterlin/dolar paritesi 1,3420, dolar/yen paritesi de 111,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,67 dolardan işlem görüyor.

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