FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,05 değer kazanarak 103.327,74 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 193 bin 220 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.070,09 puan artışla 103.327,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 460,39 puan ve yüzde 0,45 artarak 102.718,04 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 844,35 puan ve yüzde 0,83 değer kazanarak 103.102.01 puandan kapattı.

Gün içinde en düşük 102.262,26 puanı, en yüksek 103.769,84 puanı gören endeks, günü yüzde 1,05 artışla 103.327,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,76 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.459,33 puan ve yüzde 1,16 artarak 127.460,60 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 198'i prim yaptı, 147'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.292,98 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.292,98 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 193 bin 220 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,5749 lira, satışta 4,5932 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5502 lira, satışta 4,5684 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 16,95'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 332 milyon 897 bin 905,66 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 629 milyon 872 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,43 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1784, sterlin/dolar paritesi 1,3426, dolar/yen paritesi de 111,01 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,39 dolardan işlem görüyor.

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