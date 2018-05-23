FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsa yüzde 1,39 değer kaybederek 101.891,68 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 204 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.436,06 puan azalışla 101.891,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 521,37 puan ve yüzde 0,50 azalarak 102.806,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 956,03 puan ve yüzde 0,93 değer kaybederek 102.371,71 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.419,87 puanı, en yüksek 103.490,30 puanı gören endeks, günü yüzde 1,39 azalışla 101.891,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 2,01, hizmetler endeksi yüzde 1,45, teknoloji endeksi de yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.714,27 puan ve yüzde 1,34 azalarak 125.746,33 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 55'i prim yaptı, 344'ü geriledi.
Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

\

- Altının onsu 1.292,05 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.292,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 204 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,8430 lira, satışta 4,8624 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,5749 lira, satışta 4,5932 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,22'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 797 milyon 166 bin 592,04 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 524 milyon 461 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,45 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1707, sterlin/dolar paritesi 1,3344, dolar/yen paritesi de 109,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,72 dolardan işlem görüyor.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı varProf. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var
Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacakAktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.