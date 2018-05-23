Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.436,06 puan azalışla 101.891,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 521,37 puan ve yüzde 0,50 azalarak 102.806,37 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 956,03 puan ve yüzde 0,93 değer kaybederek 102.371,71 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.419,87 puanı, en yüksek 103.490,30 puanı gören endeks, günü yüzde 1,39 azalışla 101.891,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 2,01, hizmetler endeksi yüzde 1,45, teknoloji endeksi de yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.714,27 puan ve yüzde 1,34 azalarak 125.746,33 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 55'i prim yaptı, 344'ü geriledi.

Garanti Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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- Altının onsu 1.292,05 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.292,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 204 bin lira oldu.